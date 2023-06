La data de 2 iunie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Rurala Dragomiresti au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca fostul concubin al acesteia, un barbat de 43 de ani, din Decindeni, si-ar fi amenintat si agresat fiul. Din investigatiile efectuate a reiesit faptul ca, in perioada decembrie 2022 - iunie 2023, pe fondul consumului de alcool, barbatul ar fi exercitat in mai multe randuri acte de violenta asupra fiului acestuia, in varsta de 13 ani, l-ar fi ... citeste toata stirea