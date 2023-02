Retinut pentru ca si-a amenintat fosta sotie si a distrus mai multe bunuri

Un barbat este cercetat de politistii calaraseni pentru savarsirea infractiunilor de amenintare si distrugere. Individul, de 35 de ani, la data 31 ianuarie 2023, in jurul orei 06:30, s-a dus peste fosta sotie, care se afla in locuinta tatalui sau, o tanara de 28 de ani din comuna Modelu, si a inceput sa o ameninte. Femeia s-a speriat si a anuntat Politia.Barbatul, furios, a mers si la domiciliul comun din Modelu, judetul Calarasi, unde a spart geamul usii de acces in casa, a facut praf o masa ... citeste toata stirea