La data de 12 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, au retinut pentru 24 de ore doi barbati de 30 si 58 de ani.Pe numele celor doi barbati au fost emise mandate de aducere, acestia fiind condusi la sediul politiei pentru audieri.Din investigatiile efectuate a reiesit ca, in perioada 11 aprilie 2017 - 31 octombrie 2020, barbatii, ... citeste toata stirea