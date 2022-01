Revolta in Bolintin Vale, dupa ce romii au omorat un sofer de microbuz

Aseara, pana tarziu in noapte, micutul oras Bolintin Vale din judetul Giurgiu a fost locul de desfasurare a unei revolte. Unii spun ca zona de centru, acolo unde se afla Primaria, se transformase intr-un adevarat teatru de razboi. Cateva sute de localnici, infuriati, plini de manie, de deznadejde, venisera sa manifeste impotriva romilor, dar si impotriva autoritatilor care, in opinia lor, nu ar fi actionat corespunzator in cazul unei crime oribile.Totul a pornit de la moartea unui sofer. ... citeste toata stirea