Romania a intrat in cercul exclusivist W.F.G.T., cu SkyTower Bucuresti. Emblematicul turn poate fi vizitat

SkyTower Bucuresti este, incepand cu luna aceasta, dupa un proces de selectie si evaluare complex, singura cladire din Romania care face parte din Federatia Mondiala a Turnurilor Emblematice (W.F.G.T.), infiintata in anul 1989 si care aduna in prezent peste 50 de membri la nivel mondial (https://www.great-towers.com/).Turnul din Capitala Romaniei (Calea Floreasca, Nr,. 247C) are 37 de etaje, ajungand la o inaltime de 137 de metri deasupra solului si 60 de metri de structura subterana cu 5 ... citeste toata stirea