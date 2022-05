Romanul care este cel mai bun culturist european, la categoria 45-49 de ani: "Sunt ca vinul. Imbatranesc bine"

Andrei Alexandrescu este un nume important in culturismul romanesc. Practica acest sport de 30 de ani, timp in care a castigat numeroase concursuri, in tara, iar pe plan mondial s-a clasat chiar pe locul II. Ultima sa isprava este titlul european, obtinut luna aceasta, la categoria 45-49 de ani. Andrei Alexandrescu a muncit enorm, alturi de antrenorul sau Costel Torcea, alaturi de care a castigat, in 2011, titlul national, la categoria 75 kilograme. "A fost foarte greu. Pregatirea a mers bine, ... citeste toata stirea