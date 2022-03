Rugaciune pentru pace in Ucraina la Scoala "Serban Cioculescu" Gaesti

Mesajul de rugaciune a fost promovat de tinerii din Parohia Sf. Ioan din Gaesti printre colegii lor de la Scoala Gimnaziala "Serban Cioculescu" din localitate, care au organizat manifestarea cultural-religioasa "Uniti in rugaciune pentru Ucraina".Elevii din clasele primare, alaturi de profesori, au iesit in curtea scolii pentru a rosti rugaciuni pentru pacea intregii lumi si au citit mesaje de solidaritate.In cadrul evenimentului s-a initiat si o colecta in ... citeste toata stirea