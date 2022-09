S-a dat ordin de incepere a lucrarilor in Targoviste si sapte comune

Lucrarile incluse in primul lot al mega proiectului de modernizare si extindere a infrastructurii de apa si canalizare din judetul Dambovita au intrat in linie dreapta, odata cu semnarea ordinului de incepere - astazi, 21 septembrie 2022.Se va interveni in municipiul Targoviste si in comunele Aninoasa, Sotanga, Vulcana Bai, Dragomiresti, Tatarani, Vacaresti si Persinari, atat la sursele de apa, cat si pentru realizarea de rezervoare, statii de clorinare, statii de pompare si aductiuni - spune ... citeste toata stirea