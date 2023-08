*1000 de autovehicule uzate vor putea fi casate de catre targovisteni, in schimbul a 3000 de lei pentru fiecare autovehicul!Incepand de ieri, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local! Acesta este anuntul important facut de primarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan care ii informeaza pe cei interesati ca inscrierea persoanelor fizice in cadrul programului se realizeaza prin intermediul aplicatiei ... citeste toata stirea