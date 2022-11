S-a facut dreptate celor 420 de eroi cazuti pentru tara la Finta!

Zilele trecute, la Finta, departe de sat, in inima campului, in sfarsit, s-a facut dreptate celor peste 420 de soldati romani care au cazut pentru neam si tara in batalia dusa cu Armata Austro-Ungara in Primul Razboi Mondial.Aproape 30 de ani, Monumentul Eroilor si cimitirul din care, in timp, au disparut pana si crucile, au fost ale nimanui. Nu a existat nicio preocupare din partea autoritatilor locale, a altor reprezentanti de la varful puterii de a repune in valoare acest loc cu o ... citeste toata stirea