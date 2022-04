In urma analizei zilnice a indicatorilor, Prefectul judetului Dambovita a dispus schimbarea programului de lucru al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Dambovita, incepand cu data de 02.05.2022, astfel: in zilele de luni, marti joi si vineri in intervalul orar 08.30-16.30, iar miercuri in intervalul orar 08.30-18.30."La nivelul Institutiei Prefectului Judetul Dambovita se analizeaza permanent ... citeste toata stirea