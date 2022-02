Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Mircea cel Batran" Dambovita isi exprima profundul regret la trecerea in nefiinta a col.r. Dumitru Ion Adrian, ofiter care a indeplinit functii de conducere in institutia noastra, ultima dintre acestea fiind cea de comandant al unitatii in perioada 15.07.1997 - 13.03.2005.Cel caruia urmeaza sa i se faca toate obiceiurile crestinesti s-a nascut la data de 16.03.1953 in Campulung Muscel, ... citeste toata stirea