Un barbat de 47 de ani, din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman, este cercetat sub control judiciar, pentru ca a sofat sub influenta bauturilor alcoolice si avand suspendat dreptul de a conduce.Politistii l-au prins in trafic in seara zilei de 6 februarie, in jurul orei 22:50. Rezultatul la etilotest a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur ... citeste toata stirea