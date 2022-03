S-a zguduit blocul. O explozie a scos zeci de locatari din apartamente, speriati. Un barbat a ajuns la spital

O explozie urmata de un incendiu s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, 30/31 martie 2022, intr-un bloc din Targoviste. 30 de persoane au iesit din apartamente, de teama, iar un un barbat de 57 de ani a suferit arsuri la fata. Potrivit ISU Dambovita, o explozie a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, 30/31 martie 2022, intr-un bloc din municipiul Targoviste, fiind urmata de un inceput de incendiu, in zona aragazului. Acolo au Intervenit 3 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 ... citeste toata stirea