S-au aprobat ajutoare financiare pentru sectorul pomicol si viticol. Cererile se depun pana in 2 septembrie

Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare exceptionale pentru producatorii agricoli din sectorul pomicol si viticol, in vederea acoperirii cheltuielilor cu produse fertilizante, de protectie a plantelor si/sau motorina efectuate in perioada 24 februarie - 12 august 2022. Cererile se depun la APIA pana in data de 2 septembrie. Potrivit Oanei Nastase, purtator de cuvant APIA Dambovita, in judetul Dambovita exista 4.938 de potentiali beneficiari. Grantul financiar va fi in cuantum de 875 lei/ha. ... citeste toata stirea