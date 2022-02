S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru pasajele rutiere Sinaia Sud si Sinaia Nord

Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta din 2 februarie 2022, indicatorii tehnico-economici pentru realizarea a doua pasaje rutiere in orasul Sinaia, la intersectia bulevardelor Republicii si Ferdinand cu DN1, in vederea fluidizarii traficului rutier si reducerea riscului de accidente.Cele doua obiective de investitii vor fi sustinute din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in limita sumelor aprobate anual cu ... citeste toata stirea