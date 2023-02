S-au aventurat sa urce in Bucegi in toiul noptii si au ramas inzapeziti

Jandarmii montani din Dambovita, de la Postul Zanoaga, au actionat, azi-noapte, in sprijinul a patru turisti din Comarnic, judetul Prahova, care s-au aventurat sa urce in Bucegi. Acestia au ramas blocati cu autoturismul in zapada, pe DJ 713 Cuibul Dorului-Dichiu, si au sunat la 112. Misiunea de salvare a durat aproximativ doua ore. Militarii i-au ajutat pe turistii iresponsabili sa-si deblocheze autoturismul.In contextul acestui incident, jandarmii damboviteni vin cu urmatoarele recomandari: ... citeste toata stirea