S-au tras 27 de focuri de arma, azi-noapte, pe o strada din municipiul Giurgiu

S-au tras focuri de arma, azi-noapte, in municipiul Giurgiu, chiar si in prezenta politistilor care s-au deplasat la fata locului dupa o sesizare la 112 ca mai multe persoane arunca cu petarde in miez de noapte. Era ora 1:30.Oamenii legii l-au identificat rapid pe suspect. Este vorba despre un barbat de 33 de ani, din municipiul Giurgiu. Politistii de la Ordine Publica i-au solicitat in sprijin pe colegii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, precum si un specialist ... citeste toata stirea