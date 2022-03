Sa le oferim romanilor un motiv puternic, o miza pentru care sa lupte!

In binecunoscutul sau stil realist, dur, fara menajamente si intr-un complex textual desavarsit, deputatul PSD Ionut Vulpescu a radiografiat, astazi - 17 martie 2022, in cadrul unei conferinte de presa, actuala conjunctura socio-economica, politica si militara in care se afla Romania si, pana la urma, intreaga Europa. Asa cum bine a spus fostul ministru al Culturii, deciziile luate in timp ne afecteaza prezentul si viitorul.Parlamentarul social-democrat, un fin cunoscator al istoriei si al ... citeste toata stirea