Salile de jocuri de noroc vor fi interzise in localitatile care au sub 15.000 locuitori

In cursul zilei de marti, plenul Camerei Deputatilor a adoptat proiectul de lege care are ca subiect salile cu jocuri de noroc. Proiectul a primit 243 de voturi "pentru", patru abtineri, iar doi deputati nu au votat deloc. "Zilele bune ale celor care au profitat cu lacomie vanzand iluzii oamenilor s-au incheiat. Parlamentul a votat astazi scoaterea pacanelelor din peste 90 la suta din localitatile din Romania. Protejarea oamenilor trebuie sa fie prioritatea, nu niste bani in plus adusi la buget ... citește toată știrea