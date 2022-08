Salvamar din Targoviste a decedat la datorie pe litoralul romanesc

Un salvamar a pierit, ieri - 8 august 2022, inghitit de valuri in momentul in care incerca sa salveze un turist teribilist, care s-a aruncat in apa, desi marea era agitata iar pe plaja fusese arborat steagul rosu.Barbatul care si-a dat viata in lupta cu valurile se numea Sorin Georgian Olariu, avea 48 de ani si era din Targoviste. De cativa ani, desfasura pe litoralul romanesc activitatea de salvamar.Potrivit informatiilor furnizate de presa ... citeste toata stirea