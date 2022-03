Salvamontistii damboviteni au fost prezenti la Salvamont - Ranca Rescue Race, concurs profesional cu probe tehnico-aplicative specifice

Astazi, 16 martie a.c., in masivul Parang s-a desfasurat intrunirea profesionala Salvamont - Ranca Rescue Race, concurs profesional cu probe tehnico-aplicative specifice, activitatii de salvare montana.Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Dambovita s-a prezentat la start cu o echipa formata din cinci salvatori montani care au parcurs atelierele de ski de tura, cautare in avalansa, ascensiune in zona de abrupt, prim ajutor medical si transportul accidentatului pe partia de ski.La ... citeste toata stirea