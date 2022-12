Salvatorul de onoare al anului este un pompier din Giurgiu

Plutonierul adjutant sef Ghincea Cornel, din cadrul Detasamentului de Pompieri Giurgiu, a primit, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, prin ordin al inspectorului general al IGSU, insigna "Salvatorul de onoare al anului".Pompierul giurgiuvean a dat dovada de curaj, promptitudine si stapanire de sine atunci cand viata unei fetite din Adunatii Copaceni a fost in pericol."Eram in Adunatii-Copaceni, cu treaba. Ma oprisem de vorba cu cineva si la un momentat dat, am auzit tipete dintr-o curte. ... citeste toata stirea