"Sanatate pe carari montane", un nou proiect al Asociatiei Chindia Jurasic Park

Asociatia Chindia Jurasic Park a obtinut finantare din partea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse pentru implementarea proiectului "Sanatate pe carari montane", care are ca scop stimularea participarii tinerilor la activitati specifice turismului montan - ne informeaza presedintele Nicolae Posta.Activitatile teoretice si practice se vor derula in perioada 23-26 octombrie 2022, la Tabara Caprioara, aflata in apropierea Hidrocentralei Moroeni (Galma) de pe firul Ialomitei.