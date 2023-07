Meteorologii au emis o atentionare de canicula valabila pentru perioada 10 iulie - 14 iulie 2023 in toata tara. Se asteapta temperaturi maxime cuprinse in general intre 34 si 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat, in special in zonele de campie. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, indicand conditii extreme de caldura si umiditate.In acest context, ISU Dambovita vine cu urmatoarele recomandari pentru cetateni:- Evitati, pe cat ... citeste toata stirea