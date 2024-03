Saptamana trecuta, pompierii damboviteni au intervenit la 332 evenimente

In perioada 04 - 11 martie 2024, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Basarab I" al judetului Dambovita au actionat la 332 evenimente:*** 70 incendii (locuinte, anexe gospodaresti, vegetatie uscata etc.),*** 11 actiuni la accidente rutiere,*** 28 actiuni la alte situatii de urgenta (deblocari de usa, misiuni pirotehnice, asistenta persoane, salvari animale, asigurare zona etc.);*** 223 cazuri medicale.Inspectorii de prevenire din cadrul ... citește toată știrea