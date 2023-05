Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii DIICOT -Serviciul Teritorial Ploiesti, au efectuat 10 perchezitii in locatii din judetele Prahova si Ialomita, la domiciliile unor persoane cercetate pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de migranti, facilitarea sederii ilegale in Romania si spalarea banilor. Au fost puse in ... citeste toata stirea