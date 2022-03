SC CLUB LIKE MUSIC SRL, cu sediul in str. DN 7; Nr 302, Localitatea Titu, judetul Dambovita, CUI RO 32346054, titular al planului / programului "Construire Centru de Evenimente - Restaurant - Terase Exterioare", in amplasamentul din comuna Salcioara, judetul Dambovita, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul ... citeste toata stirea