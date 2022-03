SC CLUB LIKE MUSIC SRL, cu sediul in judetul Dambovita, oras Titu, sat Salcuta, nr. 302 - titulara a planului / programului PUZ "CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE - RESTAURANT - TERASE EXTERIOARE", generat de imobilul amplasat in judetul Dambovita, comuna Salcioara, nr. cad. 76162, anunta publicul interesat de ELABORAREA ... citeste toata stirea