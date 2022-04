Societatea Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita, societate aflata in subordinea Consiliului Judetean Dambovita a inceput recensamantul cirulatiei rutiere pe drumurile judetene din judetul Dambovita. Actiunea se va desfasura pe parcursul a sapte zile in lunile: aprilie, mai, octombrie si noiembrie si trei zile in lunile iunie, iulie si august. ... citeste toata stirea