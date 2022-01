Scade plafonul pentru facturile la gaze si energie electrica

Subiectul cel mai controversat al ultimei perioade il reprezinta facturile uriase la gaze si energie electrica pe care peste un milion de romani le-au primit. Astfel, dupa consultari, Guvernul urmeaza sa emita o Ordonanta de Urgenta care sa vina in sprijinul romanilor, se vor introduce preturi plafonate pentru consumatorii casnici, non-casnici, institutii si IMM-uri.Astfel, la energie electrica scade plafonul de la 1 leu la 0,8 lei per kW in cazul consumatorilor casnici si se fixeaza la 1 leu ... citeste toata stirea