Scafandrii de la ISU Dambovita, stagiu de pregatire la Constanta

Timp de doua saptamani, echipa de scafandri din cadrul ISU Dambovita efectueaza un stagiu de pregatire la Centrul de Antrenament al ISU Constanta. Se vor executa scufundari, atat ziua cat si noaptea, simulandu-se misiuni de cautare, identificare si recuperare in cadrul carora vor folosi manechine si obiecte de dimensiuni diferite."Anual, in perioada aprilie-septembrie, scafandri executa stagiile de antrenament la Constanta. Antrenamentele sunt efectuate in mai multe locatii, la adancimi de 30 ... citeste toata stirea