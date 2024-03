Scoala Generala din Malu cu Flori, la final de reabilitare si modernizare

*"Nu a fost usor, a fost o perioada grea in care ajustarile erau diferite de la o luna la alta, dar munca in echipa a facut ca astazi sa finalizam si sa inauguram acest obiectiv prioritar pentru comunitatea din Malu cu Flori"Violeta StanciuIeri in comuna damboviteana Malu cu Flori a avut loc un eveniment important al comunitatii locale! Este vorba de inaugurarea Scolii Generale din Malu cu Flori, moment asteptat cu emotie de copii, parinti, dascali, de toti locuitorii comunei. La ... citește toată știrea