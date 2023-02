Scoala Gimnaziala "Grigore Alexandrescu", in proces de reabilitare si modernizare energetica

*Printr-un proiect in valoare de 11 milioane de lei, prin PNRR, aceasta unitate de invatamant va fi transformata radical! *"Este o scoala care pana in 1989 gazduia undeva la 3000 de elevi impartiti in trei schimburi, era cred cea mai mare scoala din judetul Dambovita"Primarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan a efectuat ieri o vizita de lucru si a sustinut o conferinta de presa la Scoala Gimnaziala nr. 9 "Grigore Alexandrescu" din cartierul micro XI al orasului, unde urmeaza sa ... citeste toata stirea