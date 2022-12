Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste, in plin proces de reabilitare

*"Este mai mult decat vizibila transformarea institutiei de invatamant aflate in administrarea Consiliului Judetean Dambovita"Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan a vizitat ieri santierul de la Scoala Speciala Targoviste, institutie de invatamant care se afla in administrarea forului administrativ judetean si care face obiectul unui amplu proces de reabilitare si modernizare. Finantarea investitiei se realizeaza din fonduri europene, dar vine in completare si Consiliul ... citeste toata stirea