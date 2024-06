Scoala noua la Matasaru, cu fonduri UE

*Evenimentul a marcat un moment important pentru comunitate, oferind celor 140 de copii care vor invata in cele opt clase ale scolii conditii excelente pentru educatieConducerea Consiliului Judetean Dambovita a participat joi la inaugurarea noii scoli din Matasaru, un proiect realizat cu fonduri europene de administratia locala sub conducerea primarului Naie Radu. Evenimentul a marcat un moment important pentru comunitate, oferind celor 140 de copii care vor invata in cele opt clase ale ... citește toată știrea