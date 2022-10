Scoala Nr. 4 Moreni, partener intr-un proiect ERASMUS+ pentru dezvoltarea competentelor digitale

Sase profesori de la Scoala Nr. 4 Moreni au participat recent la cursul de formare "Digital Platforms: Using apps and e-learning solutiona", organizat de Europass Teacher Academy din Valencia, Spania, in cadrul unui Proiect ERASMUS+ care vizeaza dezvoltarea competentelor digitale.Cursantii au fost invitati sa acceseze instrumentul de management al proiectului: "Trello", care este usor de utilizat. Dupa crearea board-ului si setarea ... citeste toata stirea