Exemplu de urmat in Priboieni, judetul Arges! In "Saptamana verde", elevii din clasele V-VIII au invatat lucruri practice in livada. Gazda le-a fost Florin Pomicultorul - un tanar fermier din comuna, care le-a vorbit cu drag despre lucrarile ce trebuie intreprinse intr-o plantatie si le-a facut demonstratii cu diferite unelte si utilaje specifice: foarfeca manuala si electrica pentru curatatul pomilor, tocator pentru ramuri si mai multe tipuri de ... citeste toata stirea