Scolile din Salcioara au fost dotate cu tehnica digitala de ultima generatie

La inceputul lunii iunie 2022, cei peste 200 de elevii ai scolilor din comuna Salcioara, judetul Dambovita, au intrat in posesia tabletelor achizitionate in baza unui proiect cu fonduri europene elaborat si promovat de Primarie. Salile de cursuri au fost, de asemenea, echipate cu laptopuri, table digitale interactive si sisteme wireless de conectare facila la internet.Proiectul a fost demarat in anul 2020 si a primit raspunsul pozitiv de finantare in 2021. Salcioara a fost singura comuna din ... citeste toata stirea