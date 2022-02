Scrisoarea de adio a sotilor din satul Oncesti care s-au sinucis

Comuna Voinesti a fost zguduita, ieri - 23 februarie 2022, de o veste tragica, aproape de neinteles pentru oamenii normali. Doi soti, in varsta de 62 si 57 de ani, si-au pus capat zilelor. S-a intamplat in seara zilei de 22 februarie. Actul sinucigas, dupa toate probabilitatile, s-a consumat in jurul orei 10:30.Cine s-ar fi gandit ca doi concetateni din Oncesti, considerat a fi satul in care traiesc cei mai prosperi voinesteni, au ales sinuciderea ca mod de a-si incheia socotelile cu viata? ... citeste toata stirea