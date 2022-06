Se deschide expozitia de pictura a artistei Maria Jarda

Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, si Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania va invita la vernisajul "Maria Jarda - Pictura", ce va fi gazduit de Muzeul de Arta din Targoviste, Calea Domneasca, nr. 185, in data de 6 iunie 2022, ora 14:00.Ajunsa pentru prima data la Targoviste, in calitate de expozant si laureat in cadrul Bienalei de arta plastica "Gheorghe Petrascu" in anul 2020, Maria Jarda ne invita, de ... citeste toata stirea