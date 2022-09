Se efectueaza studii suplimentare pentru documentarea procesului de selectie a amplasamentului centralei cu reactoare modulare mici de la Doicesti

SN Nuclearelectrica SA informeaza ca a solicitat Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa efectueze o misiune SEED (Site and External Events Design) pentru a evalua procesul care a fost urmat in alegerea primului amplasament pentru o centrala cu reactoare modulare mici, de la Doicesti, judetul Dambovita, Romania. Cu scopul de a avea un proiect SMR foarte sigur si robust in Romania, SN Nuclearelectrica SA a solicitat Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) misiunea ... citeste toata stirea