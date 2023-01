Se executa retusurile finale la Gradinita "Raza de Soare" Targoviste (Micro 9)

Primaria municipiului Targoviste a pornit cu toate motoarele turate anul investitional 2023. In afara de proiectele aflate in diferite etape de implementare, sunt si altele pregatite pentru materializare pe diferite axe de finantare. Edilul Cristian Daniel Stan si-a propus sa refaca aproape din temelii intrega infrastructura educationala din municipiul Targoviste. Pana acum, lucrurile au mers ceas. Rezultatele se vad pe teren, in cartierele orasului, unde au aparut gradinite, crese si scoli noi, ... citeste toata stirea