In cursul acestei dimineti, Consiliul Judetean Dambovita a semnat studiul de fezabilitate al domeniului schiabil Cocora aflat in statiunea turistica de interes national Pestera-Padina. Potrivit informatiilor oferite de catre presedintele CJD, Corneliu Stefan, din primele date, partia va pleca din zona Varfului Cocora, de la aproximativ 2.160 metri altitudine, iar baza acesteia va fi in Platoul Padina, la 1.500 metri altitudine. Lungimea estimata, la acest moment, este de aproximativ 2.700 metri. ... citeste toata stirea