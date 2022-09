Se intrerupe furnizarea apei potabile in mai multe localitati din Selaru, Visina, Matasaru si Petresti

Compania de Apa Targoviste-Dambovita informeaza asupra faptului ca se va intrerupe furnizarea apei potabile in urmatoarele localitati, pentru lucrari de igenizare la bazinul de stocare apa potabila, dupa cum urmeaza:- in data de 19.09.2022, intre orele 06:00-16:00, in comuna Selaru;- in comuna Visina in data de 19.09.2022, intre orele 06:00-16:00;- in data de 19.09.2022, intre orele 06:00-20:00, in comuna Matasaru, satele Matasaru, Cretulesti si Odaia Turcului;- in localitatile Ionesti, ... citeste toata stirea