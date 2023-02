Se lucreaza intens la cele trei proiecte de modernizare/extindere a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste

Una dintre prioritatile administratiei judetene o reprezinta dezvoltarea sistemului de sanatate dambovitean, in acest sens CJD avand in curs de implementare mai multe proiecte importante in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste. Potrivit presedintelui Corneliu Stefan "se lucreaza neintrerupt pe toate cele cele trei santiere din curtea Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste".Pentru ca vremea a fost una prielnica, planurile de executie, pentru toate obiectivele, sunt in grafic, si ... citeste toata stirea