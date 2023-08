Agitatie, astazi - 16 august 2023, in comuna Niculesti, localitate aflata la marginea judetului Dambovita. Oamenii au iesit pe la porti, urmarind uimiti coloanele de masini scumpe ce se indreptau spre marginea satului Ciocanari. Acolo unde, odata, se intindea islazul comunal, se construieste un inedit complex, cum nu mai exista in tara. Un resort de lux pentru iubitorii unui sport nobil, practicat, in mod deosebit, de oamenii cu bani. Golful. Pasionant pentru cei cu dare de mana!Am mai fost ... citeste toata stirea