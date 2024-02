Se lucreaza la modernizarea interiorului Corpului B al cladirii primariei Targoviste

In ultima perioada, administratia locala targovisteana s-a axat pe atragerea fondurilor prin diferite mecanisme, fie ca vorbim despre bani guvernamentali fie de cei europeni, acesta reprezentand unul dintre instrumentele cel mai des folosit in implementarea diferitelor proiecte. Un astfel de proiect, cu finantare prin PNRR- Programul National de Redresare si Rezilienta- il preprezinta cel care vizeaza reabilitarea si modernizarea Corpului B al primariei. Investitia are in vedere lucrari ample ... citește toată știrea