Se lucreaza pentru fluidizarea traficului pe DN71, iesirea din Aninoasa

In cursul zilei de ieri, in urma mai multor demersuri facute de catre autoritatile judetenr, CNAIR a demarat lucrari pentru fluidizarea traficului pe DN71 la intrarea in municipiul Targoviste dinspre Aninoasa."Fluidizam traficul intr-unul dintre cele mai aglomerate puncte din judet! In urma demersurilor facute de mine, de secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionut Savoiu, si primarul comunei Aninoasa, Vladut Niculae, CNAIR a demarat lucrarile de trasare si semnalizare a unei ... citeste toata stirea