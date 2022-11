Se poate si in Romania. Lucrari de calitate pe DN 72A, in comuna Voinesti

In zona comunei Voinesti, din judetul Dambovita, s-au desfasurat importante lucrari de reabilitare si modernizare a DN 72A, Targoviste-Campulung, cale rutiera din ce in ce mai circulata in ultimii ani. Dupa cum ne-a spus primarul de la Voinesti - Danut Gabriel Sandu, oamenii s-au minunat de ritmul proiectului si mai ales cand au vazut calitatea lucrarilor."Bravo, reprezentantilor de la Compania Nationala pentru Administrarea Infrastucturii Rutiere! Bravo, constructorului! Asa ar trebui sa ... citeste toata stirea